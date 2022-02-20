Ростовский благотворительный фонд вновь запустил программу помощи прибывающим из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Доброе дело" в Ростове-на-Дону возобновил программу помощи прибывающим с востока Украины, сообщили в воскресенье в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Благотворительный фонд помощи детям "Доброе дело" возобновил программу помощи беженцам с Украины, прибывающим на территорию Ростовской области. Открыт сбор средств для содействия в организации размещения людей, оказания медицинской помощи, передвижения к пунктам временного проживания, обеспечения питанием, оказания иной помощи", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС директор фонда Татьяна Аладашвили, впервые программу помощи жителям ДНР и ЛНР открыли в 2014 году. Средства направлялись в том числе на оплату пребывания людей в социальных учреждениях Ростовской области. После стабилизации ситуации сбор средств был открыт.

"Как и в 2014 году, мы открываем сбор средств для содействия в организации размещения беженцев, оказании медицинской помощи, передвижении к пунктам временного проживания, обеспечении питанием, оказания иной всевозможной помощи", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что вся информация о пожертвованиях будет размещаться на специальном сайте.

Фонд "Доброе дело" с 2008 года занимается помощью детям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, а также профилактикой социального сиротства в Ростовской области.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организации выезда мирных жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина прибывающим из Донбасса выплатят по 10 тыс. рублей. Кроме того, во многих регионах начался сбор средств и гуманитарной помощи эвакуированным.