Володацкий заявил, что эвакуация жителей Донбасса в Ростовскую область проходит штатно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Эвакуация в Ростовскую область мирных жителей Донбасса проходит штатно, но сохраняются очереди на выезд ввиду большого количества жителей, которые эвакуируются самостоятельно. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Все штатно, организованы пункты по сбору людей, где организованно они садятся в автобусы, электрички, пересекают границу с Россией. Очереди есть: это частный транспорт, легковые машины, микроавтобусы, люди сами выезжают", - сказал Водолацкий.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.