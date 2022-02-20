Принять жителей Донбасса готовы более 250 ПВР в 30 регионах России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Принять более 28 тыс. жителей Донбасса готовы более 250 пунктов временного размещения в 30 регионах России, сообщил в воскресенье на заседании оперативного штаба врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В настоящее время о готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов России. Так, на территории 28 субъектов ЦФО, ПФО, УФО, СКФО и ЮФО в готовности находятся 255 ПВР общей вместимостью более 28 тыс. человек", - сказал он.

В ближайшие часы в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области прибудут 3,4 тыс. жителей Донбасса. Дополнительные силы спасателей прибудут в Ростовскую области в ближайшие сутки.

"В ближайшие сутки группировка МЧС России будет усилена специалистами Тульского и Ногинского спасательных центров", - сказал Чуприян.

Всего в Ростовской области работает группировка из более 1,2 тыс. спасателей и около 500 единиц техники.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

В новость внесена правка (21:12) - уточняется число прибывающих жителей Донбасса