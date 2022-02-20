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Кризис на Украине
Обновлено 

Режим ЧС ввели в Курской области из-за прибытия эвакуированных жителей Донбасса

Ранее режим ввели в Ростовской и Воронежской областях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Курской области из-за прибытия в регион значительного числа жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения проводится эвакуация населения. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МЧС России.

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Ранее режим ЧС ввели власти Воронежской и Ростовской областей.

"В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов Росии - Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера", - говорится в сообщении.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией ввели режим ЧС.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеРостовская областьВоронежская областьКурская область
Кризис на Украине
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