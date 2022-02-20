В Волгоградской области развернули четыре ПВР для эвакуируемых из ЛНР и ДНР

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Четыре пункта временного размещения подготовили для эвакуируемых из Луганской и Донецкой народных республик в Волгоградской области, сообщила в воскресенье журналистам вице-губернатор Зина Мержоева.

"Подготовлено четыре ПВР: три в Волжском и один в Волгограде. Предусмотрено все: питание, размещение, оказание психологической помощи, медицинской. Люди будут окружены вниманием. Они находятся в очень стрессовой, сложной ситуации, и мы понимаем, насколько важно участие, внимание", - сказала вице-губернатор.

Она отметила, что все социальные службы, МЧС, МВД и другие структуры готовы к работе с эвакуированными. Первый поезд с жителями Донбасса прибудет в Волгоград вечером 20 февраля, в течение двух дней проведут необходимую работу по оформлению эвакуированных, после чего их из четырех указанных ПВР расселят в другие муниципалитеты области.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.