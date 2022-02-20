В Волгоградской области организуют обучение эвакуированных из Донбасса детей при ПВР

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области намерены организовать обучение детей, эвакуированных из Донбасса на базе пунктов временного размещение в нескольких форматах, будут учтены пожелания родителей. Об этом заявила в воскресенье журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

"Мы делаем отдельно список школьников, обязательно будет организован учебный процесс в местах проживания. Подходить мы к этому будем индивидуально, считаясь со мнением и родителей в том числе: может быть кто-то захочет индивидуальное обучение, может быть мы будем это обучение [проводить] именно в пунктах временного размещения, разный формат", - сказала Мержоева.

Она добавили, что во всех ПВР по прибытии людей будет проводиться их тестирование на коронавирус.

В Волгоградской области 20 февраля ожидают прибытия поезда с более чем 400 человек эвакуированных из Донбасса, среди них более 160 детей, в регионе оборудовали четыре пункта временного размещения.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.