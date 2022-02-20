Чечня направит продовольственную помощь в Ростовскую область для беженцев из Донбасса

ГРОЗНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Чеченское отделение партии "Единая Россия" при поддержке фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова направит продовольственную помощь в Ростовскую область, куда прибыли эвакуированные жители Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Мы готовы принять эвакуированных из ЛНР и ДНР. Вопрос обеспечения условий для проживания и всем необходимым для приезжающих взят на личный контроль главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Чеченское отделение партии, при поддержке Регионального общественного фонда имени Героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, направит продовольственную помощь в Ростовскую область, куда прибыли первые беженцы", - приводит пресс-служба слова председателя парламента региона и секретаря чеченского отделения партии Магомеда Даудова.

Как сообщили ранее в представительстве президента России в СКФО, Чечня готова принять до 700 жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуируются на территорию России.