В Ростовской области эвакуированным жителям Донбасса выдают местные сим-карты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сим-карты местных операторов начали выдавать эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик в пунктах временного размещения в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

"В ПВР сегодня началась выдача беженцам бесплатных сим-карт местных операторов связи. По данным регионального Минсвязи, за день выдано более 2 тыс. сим-карт, на счету каждой - по 100 рублей. Выдача сим-карт продолжится", - говорится в сообщении.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколкьо регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.