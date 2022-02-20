Турецкий музей Трои запускает с "Википедией" проект "ВикиТроя"

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Турецкий музей Трои в сотрудничестве с "Википедией" создаст информационный цифровой ресурс для музея под названием "ВикиТроя". Об этом сообщило в воскресенье Анатолийское агентство.

Музей Трои, расположенный в провинции Чанаккале на северо-западе Турции, рассказывает об археологической истории города Троя с помощью цифровых презентаций и найденных в ходе раскопок артефактов. В рамках нового проекта, реализуемого в сотрудничестве с "Википедией", будет создан информационный цифровой ресурс для музея Трои, который, как ожидается, увеличит число посетителей культурного места.

"Мы поняли, что у нас недостаточно информации о музее Трои в интернете, поэтому мы пригласили "Википедию" к сотрудничеству в рамках проекта. Нам интересно, если мы предоставим более подробную информацию о Трое и музее, захотят ли туристы приехать сюда", - поделился директор музея Трои Рыдван Гёльджук.

В "ВикиТрое" можно будет найти подробную информацию про легенду о Трое, о руинах города и музее, посвященном ему. Проект состоит из нескольких этапов, первый из которых стартует в марте. "Прежде всего, у нас будет совместный конкурс с "Википедией". Мы объявим названия недостающих и необходимых статей по теме Трои, а затем наградим авторов "Википедии", которые добавят максимум информации в указанный период", - сказал Гёльджук. На втором этапе проекта "Википедия", в которой есть множество подразделов, таких как "Вики любит Африку" и "Википедия" любит искусство", запустит аналогичное пространство для музея Трои. С помощью "Вики любит Трою" будет создан всеобъемлющий словарь для турецкого музея. "В мире информации у нас будет больше контроля над темами, связанными с Троей. Сотрудничество с "Википедией" очень ценно. С помощью этого замечательного проекта мы постараемся сделать слышимым голос Трои, музея Трои и Чанаккале в цифровом мире на разных языках", - считает Гёльджук.

Музей Трои расположен в деревне Тевфикие у входа в древний город Троя, включенный в 1998 году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Трехэтажный музей приветствует своих посетителей двустишиями на шести языках из поэмы "Илиада", в которых древнегреческий поэт-сказитель Гомер рассказывает историю Троянской войны. В музее также представлены артефакты, найденные во время раскопок древнего города. Посетители знакомятся с историей Трои, бродя по разделам музея, которые были разбиты на темы: "Археология региона Троады", "Бронзовый век Трои", "Эпос Илиады и Троянская война", "Троада и Илион в древности", "Период Восточной Римской империи и Османской империи", "История археологии" и "Следы Трои". После получения специальной награды "Европейский музей года 2020 года" и награды "Специальное упоминание Европейской музейной академии 2020/2021" Музей Трои приобрел значительно большую популярность в мире.