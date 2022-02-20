В Ингушетию на два дня прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Ингушетию в воскресенье на два дня. На перроне также организовали выставку республиканского поискового отряда, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Единственный в своем роде передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Ингушетию, где проведет два дня. Музей уже сегодня собрал множество людей всех возрастов, включая совсем юных посетителей. Здесь же была развернута выставка музея "Памяти поколений" поискового отряда "Малгобек", - говорится в сообщении.

Экспозицию разместили в восьми вагонах, она включает 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени. "Мы как будто переносимся на многие годы назад, в страшное время минувшего столетия и становимся зрителями тех событий, проникаемся пониманием горя и страданий этих людей. Все здесь сделано настолько реалистично, настолько продуманно до мелочей, что не может оставить равнодушным никого", - цитирует пресс-служба вице-премьера региона Марьям Амриевой, которая посетила музей.

Музей работает с октября 2020 года. За это время он уже побывал в городах на территории России и Белоруссии, посетили его более 230 тыс. человек.