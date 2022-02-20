Чешские коммунисты провели перед посольством США в Праге митинг за мир и против НАТО

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Чешские коммунисты и их сторонники провели в воскресенье перед зданием посольства США в Праге антивоенный митинг, на котором звучали призывы сохранить мир в Европе и распустить НАТО, передает корреспондент ТАСС.

Акция протеста была созвана в связи с осуществлением транзита подразделений ВС США из Германии через Чехию на учения в Словакию. В течение последней недели через республику проследовали 1,2 тыс. американских солдат и десятки единиц военной техники.

В этой связи одна из лидеров коммунистов Марта Семелова, выступившая перед собравшимися, заявила, что "демонстрация этой военной силы способствует ухудшению ситуации" в сфере безопасности. Говоря о реакции чешского правительства на ситуацию на российско-украинской границе, ораторы утверждали, что власти республики "подливают масло в огонь". Они обвинили США в стремлении развязать войну в Европе.

Митингующие требовали выхода Чехии из Североатлантического альянса. Они развернули транспарант с надписью "Миру - да! НАТО - нет!". В руках у участников акции протеста находились также плакаты с надписями "Никаких войск США на нашей территории!", "Против войны и агрессии! Против НАТО!", "Американцы, идите домой!", "И не с Вашингтоном! И не с Москвой! И не с Пекином!".

Полиция не зафиксировала нарушений порядка во время митинга, в котором приняли участие около 50 активистов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.