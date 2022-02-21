У поселения в Хабаровском крае нашли погибшего амурского тигра

ХАБАРОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Схватка тигров закончилась гибелью одного из них, его тело нашли возле поселения в Хабаровском крае. Об этом сообщил центр "Амурский тигр".

"Возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края обнаружен труп молодого тигра, который, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом. Труп животного передан на экспертизу в центр "Амурский тигр", - говорится в распространенном релизе.

Внешний осмотр на месте показал наличие многочисленных рваных ран. По следам, в том числе крови, оставленных тигром, удалось установить приблизительную картину произошедшего. Молодой тигр вступил в поединок с более крупным самцом, размер отпечатка его лапы составляет 12,5 см. Силы оказались не равны, и победитель ушел, а проигравший получил многочисленные раны. Спустя несколько дней он вышел на дорогу, где умер. Специалистам центра "Амурский тигр" предстоит установить точную причину смерти.

"Как мы знаем, тигрята, вступая во взрослую жизнь, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка. Таких тигров еще называют "транзитными". И, к сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными", - цитируют в сообщении гендиректора центра Сергея Арамилева.

Отмечается, что специалисты зафиксировали расположение следов, следы крови, "лежки" и большое количество шерсти, что достаточно четко свидетельствует о причинах гибели тигра. Не исключено, что у него могли быть травмы или ранения, или он был ослаблен болезнью, что предопределило исход поединка.

Амурский тигр - самый крупный в мире, занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к почти полному уничтожению популяции. В регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции).