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Между Сахалином и материком закрыли паромную переправу из-за циклона

Движение возобновится с улучшением погодных условий

ТАСС, 21 февраля. Работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

"21 февраля паромная переправа Ванино - Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении.

На территорию Сахалина оказывает влияние циклон, в разных районах острова идет сильный снег, дует ветер. Со второй половины дня и ночью в Северо-Курильске ждут ветер 25-30 м/с с ураганными порывами до 33-38 м/с, сильную метель с видимостью 500 метров и менее.

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