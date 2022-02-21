На Камчатке увеличили количество коек для лечения пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки приняли решение о развертывании дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте правительства региона.

"В регионе наблюдается напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией. Сейчас преобладают штаммы "омикрон" и "дельта", в связи с чем количество госпитализированных остается на высоком уровне. Поэтому было принято решение развернуть дополнительный коечный фонд на базе Камчатской краевой больницы на 40 коек", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - почти 400 человек. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 140 тыс. человек.