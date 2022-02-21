В Перу более 40% детей от пяти до 11 лет сделали прививку от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Более 40% перуанских детей в возрасте от 5 до 11 лет сделали как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье глава одного из департаментов министерства здравоохранения страны Алексис Ольгин.

"К пятнице первую дозу у нас получил 41% детей от пяти до 11 лет", - сказал он радиостанции RPP. По словам Ольгина, власти Перу поставили задачу привить 80% несовершеннолетних в этой возрастной группе.

Вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет началась в Перу 24 января. Для иммунизации несовершеннолетних используют препарат американской компании Pfizer. Всего в стране c 33-миллионным населением к настоящему моменту от коронавируса были полностью привиты 23,8 млн жителей.

С начала пандемии в Перу было выявлено более 3,49 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 209 тыс. заболевших.