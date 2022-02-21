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На юге Камчатки прогнозируется ветер до 45 м/с в ночь на 22 февраля

Спасателей перевели в режим повышенной готовности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон испортит погоду на Камчатке в ночь на вторник - он принесет на полуостров метель и ураганный ветер до 45 м/с, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

"В первой половине ночи 22 февраля 2022 года в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также местами на территориях Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов ожидается ветер в порывах до 25-30 метров в секунду, местами - метель. На крайнем юге полуострова прогнозируют ветер до 45 метров в секунду, ураган", - говорится в сообщении.

Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

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