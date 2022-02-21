В Алтайском крае за два года число преступлений в IT-сфере выросло в 1,7 раза

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Рост числа преступлений в сфере информационных технологий зафиксирован в Алтайском крае. В 2019 году было совершено 6,1 тыс. подобных преступлений, в 2021 году этот показатель превысил 10,6 тыс., сообщил на коллегии региональной прокуратуры заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Я откровенно скажу, потому что вы уже достигли, наверное, максимума преступлений в этой сфере (преступлений в сфере информационных технологий - прим. ТАСС). Надлежащим образом защитить свое население вы не смогли, в результате у вас огромные цифры. В 2019 году - 6,1 тыс. преступлений, в 2020 году - 10,3 тыс., а в 2021 году - 10,631 тыс. таких преступлений", - отметил Демешин. Таким образом, за два года число преступлений в этой сфере увеличилось в 1,7 раз.

Также замгенпрокурора привел пример Красноярского края и Республики Алтай, где удалось сократить число подобных преступлений. "Потому что более детально работали с каждой платежкой, с пропагандой, с населением. Защищая своих людей", - резюмировал замгенпрокурора.

Замгенпрокурора в понедельник находится с рабочей поездкой в Барнауле, где проводит коллегию региональной прокуратуры, а также посетит спортивные объекты и предприятия жилищно-коммунальной сферы.