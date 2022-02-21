Новосибирские врачи внедрили метод доставки химиопрепаратов непосредственно в опухоль

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске внедрили метод введения противоопухолевых препаратов в артерию, питающую опухоль. Процедура позволяет достичь высокой концентрации препарата непосредственно в опухоли, не оказывая токсичного влияния на другие органы, сообщили в понедельник в пресс-службе центра.

"Суть метода заключается в подведении под рентгенографическим контролем противоопухолевых препаратов к артерии, питающей опухолевое образование, что позволяет достичь попадания высоких концентраций химиопрепарата непосредственно в опухоль. Процедура прицельно воздействует на опухолевое поражение без токсического влияния на предлежащие органы. Дополнительная эмболизация питающего новообразование сосуда лишает опухоль кровоснабжения, что приводит к ишемии и частичному ее некрозу", - сообщили в пресс-службе.

Метод химической эмболизации - альтернатива операции для неоперабельных пациентов, он позволяет замедлить рост опухоли, продлить жизнь пациента и улучшить ее качество.