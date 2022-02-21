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Кризис на Украине

Москалькова направила в Ростовскую область сотрудников для помощи жителям Донбасса

Омбудсмен напомнила, что в аппарате уполномоченного продолжает работу горячая линия, на которую можно обратиться за содействием

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в понедельник, что направила в Ростовскую область руководителя своего аппарата и начальников управлений для помощи людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик.

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"Сегодня в Ростовской области по моему поручению работают руководитель аппарата уполномоченного и начальники управлений, которые оказывают помощь людям, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик", - написала она в Instagram.

Омбудсмен напомнила, что в аппарате уполномоченного продолжает работу горячая линия, на которую можно обратиться за содействием по телефону: 8-800-707-56-67.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина жителям Донбасса, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияКризис на УкраинеМоскалькова, Татьяна НиколаевнаРостовская область
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