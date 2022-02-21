Новосибирские власти хотят отменить QR-коды для посещения бань и салонов красоты

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены смягчить поэтапно ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, на фоне улучшения эпидобстановки в регионе, в частности, отменить QR-коды для посещения заведений бьюти-индустрии и возобновить массовые мероприятия. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил первый замгубернатора Юрий Петухов.

"Предлагается выходить из ограничений плавно. Предложено разрешить допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны без предъявления действующих QR-кодов и подтверждения вакцинации при строгом соблюдении масочного режима и температурного входного контроля", - сказал Петухов.

Он добавил, что планируется рассмотреть вопрос о снятии ограничений на проведение спортивных и культурных массовых мероприятий с ограниченной заполняемостью залов. Работодателям власти намерены разрешить самостоятельно выбирать долю штатной численности работников, которые работают удаленно.

"В целом поддерживаю, но завершайте согласование и уточнение всех формулировок. Завтра на заседании правительства рассмотрим и примем решение", - сказал губернатор Андрей Травников.

О ситуации с ковидом в регионе

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января по 21 февраля во всех школах области объявлен обязательный карантин. С 9 февраля власти региона ужесточили ограничения, связанные с ковидом, в частности ввели запрет на массовые мероприятия, кроме тех, которые организованы органами госвласти на уличных площадках. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц, служб доставки, а также те, кто работает на спортивных мероприятиях, в регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

Как сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Константин Хальзов, в регионе зарегистрировано 186 808 случаев коронавируса (+5 001 за сутки, на 200 человек меньше, чем за сутки до этого). За прошедшую неделю служба скорой совершила более 17,4 тыс. выездов, что на 500 меньше, чем неделей ранее. Поступило более 2 млн доз вакцины, привито первым компонентом 1,55 млн человек, завершили вакцинацию - 1,48 млн человек. Как уточнил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов, число ежедневно выявляемых случаев ковида растет уже пятую неделю, однако на прошлой неделе прирост составил всего 13%, тогда как неделей ранее - 150%.