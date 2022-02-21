Число заявок на оформление карты москвича для многодетных семей выросло в 4 раза в январе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. заявлений подали столичные многодетные семьи на оформление карт москвича в январе этого года, что в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В январе 2022 года жители столицы подали более 40 тыс. заявок на оформление карты москвича для многодетных семей. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты объясняют такой рост тем, что с 1 января бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, в том числе в пригородных электричках, предоставляется обоим родителям в многодетных семьях, которые зарегистрированы по месту жительства в Москве", - говорится в сообщении.

Также такое право получают дети в возрасте до 18 лет независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.

"Одно из приоритетных направлений работы столичной системы социальной защиты - поддержка многодетных семей. Это денежные выплаты, льготы, адресная социальная помощь, а также бесплатный проезд в городском общественном транспорте и пригородных электропоездах. В начале года правительство Москвы приняло решение о расширении мер поддержки и предоставлении права бесплатного проезда обоим родителям в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерины Бербер.

Жители столицы, которым присвоен льготный статус "Родитель многодетной семьи", могут получить карту москвича в любом центре госуслуг "Мои документы". Для ее оформления нужно предоставить заявление, паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Москве, свидетельство о рождении ребенка, если карта оформляется для ребенка младше 14 лет, и фотографию, ее можно сделать на месте.

Впервые оформляющим москвичам карту понадобится предварительно подать заявление о получении льготного статуса многодетной семьи на портале mos.ru. Карта будет готова в течение 30 дней после подачи документов.