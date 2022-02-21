Более 600 жителей ДНР и ЛНР разместили в четырех пунктах временного размещения в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежа создали для приема жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) четыре пункта временного размещения (ПВР), в них за сутки приняли более 600 человек, в том числе 261 ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Воронежа Вадим Кстенин.

"Четыре городских пункта временного размещения приняли вчера 603 человека, оказавшихся в беде, среди них 261 ребенок. Все задачи, которые ставились по размещению людей, организации питания, обеспечению мер санитарной защиты и так далее, выполнены", - сообщил он.

Ранее в Воронеж в течение дня из Ростовской области прибыло три поезда, которые доставили более 2,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, в том числе почти 500 детей, в городе для них создали пункты временного размещения (ПВР) в детских лагерях "Кировец", "Голубой экран", санатории имени Горького и гостинице в аэропорту. Остальные переправлялись в ПВР под Воронежем - в Новой Усмани, Рамони, Лисках, Боброве и так далее.

Кстенин добавил, что сегодня начнется индивидуальная работа с каждым прибывшим. "В связи тем, что очень много детей, нужно проработать и вопросы продолжения обучения. Также готовимся к тому, чтобы в случае необходимости мы могли принять и поддержать беженцев, поскольку поезда продолжают приходить", - уточнил глава Воронежа.

Всего в Воронежской области создано 42 пункта временного размещения для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число ПВР. В регионе из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно направлять из резервного фонда губернатора Александра Гусева средства на обеспечение прибывающих граждан всем необходимым, в том числе средствами ухода и гигиены, питанием, тестами на коронавирус и так далее.