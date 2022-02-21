Онкологический консилиум в Москве оказал помощь 334 пациентам со сложными диагнозами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 330 пациентов со сложными диагнозами получили помощь врачей московского городского онкологического консилиума по рассмотрению сложных клинических случаев, который начал работать в столице год назад. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Порой человек может столкнуться не просто с тяжелым онкологическим заболеванием, но и с его специфической разновидностью или редким сочетанием факторов, которые значительно осложняют клиническую картину. Каждый пациент, оказавшийся в такой ситуации, может рассчитывать на самую квалифицированную помощь благодаря городскому онкологическому консилиуму. В его составе - признанные мировым медицинским сообществом специалисты-онкологи, которые коллегиально найдут решение в самой непростой ситуации. За время работы консилиума врачи провели 67 заседаний, на которых разобрали 355 клинических случаев 334 пациентов. Все пациенты получили назначенное лечение и своевременную медицинскую помощь", - сказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева, чьи слова приводятся в сообщении.

Московский городской онкологический консилиум был создан для улучшения оказания медицинской помощи в столице в рамках московского онкологического стандарта, который был утвержден в 2019 году, и в течение двух лет его основные положения были внедрены в практику столичного здравоохранения.

На базе крупнейших стационаров организовано шесть многопрофильных онкологических центров, в состав которых входит круглосуточный стационар, диагностический комплекс и центр амбулаторной онкологической помощи. Все этапы оказания специализированной помощи осуществляются в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

Кроме того, врач-онколог в случае необходимости нестандартных решений в выборе тактики лечения может направить пациента или его медицинскую документацию специалистам городского онкологического консилиума, где эксперты подберут оптимальную схему лекарственной терапии.