Пару пятнистых оленей привезли в филиал Московского зоопарка под Великим Устюгом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Первую пару пятнистых оленей поселили в филиале Московского зоопарка под Великим Устюгом. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

"Пару молодых пятнистых оленей привезли в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" в конце прошлого года. Они осваивались, проходили карантин и наконец показались на публике. Олени еще совсем молодые, им по 7 месяцев, они родились в "Парке птиц" в Калужской области в июле прошлого года, а в декабре поселились в нашем филиале под Великим Устюгом. До сих пор копытные ведут себя осторожно, они адаптируются к новому месту, проявляют интерес ко всему происходящему рядом, идут на контакт со специалистами", - говорится в сообщении.

Специалисты надеются получить от этих оленей потомство. В зоопарке их кормят овсом, кормом для оленей, сеном, травяной мукой, ивовыми вениками и кормовым мелом.

Эти млекопитающие представляют род настоящих оленей и семейство оленевых. В зимний период самцы более темные, а самки светлые с преобладанием серых тонов. В летний период самец и самка становятся рыжими с белыми пятнами.

"Раньше пятнистые олени были распространены в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. На территории России они жили в Приморье. Потом их завезли в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ. Также животных завезли в США и Новую Зеландию, где они успешно прижились", - отмечается в материале.