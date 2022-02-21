Нацпарк в Приморье предложил ограничить на юге края работу рыбоводных заводов

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Изъятие лосося рыборазводными заводами на нерестовых реках юго-запада Приморского края должно быть ограничено, а кое-где и полностью прекращено, считает директор нацпарка "Земля леопарда", по которому протекает несколько нерестовых рек, Виктор Бардюк. Соответствующее предложение он озвучил в понедельник на совещании по обсуждению стратегий промысла тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 2022 год.

"Известно, что если рыба воспроизводится только искусственно, это негативно отражается на ее генетике, она мельчает, хуже возвращается. А при естественном воспроизводстве выживает сильная, большая рыба. Мы убеждены, что на всех реках нужно сохранять естественное воспроизводство, пропускать часть лосося к естественным нерестилищам. А реку Нарву мы предлагаем вообще исключить из аквакультуры и не проводить на ней изъятие", - рассказал ТАСС Бардюк после совещания.

По его словам, именно Нарва является эталонной лососевой рекой, у которой пока есть собственная сильная популяция рыбы. Если дать ей возможность плодиться самостоятельно и охранять от браконьеров, то эта популяция, уверены специалисты нацпарка, способна успешно и продуктивно воспроизводиться.

"Рыбоводные заводы изымают практически всех производителей на закладку икры, выпускают обратно в море, потом снова изымают и т. д. И в естественные нерестилища рыба не попадает. На Нарве, а мы наблюдали ее с 2015 года, заполняемость естественных нерестилищ была не ниже 60% вплоть до 2019 года, когда и на ней тоже поставили рыбозаградительное сооружение и начали изымать нерестящегося лосося. И в тот же год заполняемость естественных нерестилищ упала до 7%", - рассказал Бардюк.

В 2019 году национальному парку "Земля леопарда" после обращения в Росрыболовство удалось добиться введения пропускных дней для лосося на двух нерестовых реках Барабашевка и Нарва, которые протекают на территории нацпарка. В дни пропуска лов рыбы не ведется, и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек.