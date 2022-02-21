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В Иркутске за сутки выпало почти 70% месячной нормы осадков

В ночь на 21 февраля в городе выпало 6 мм снега

ИРКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Почти 70% месячной нормы снега выпало в Иркутске за сутки, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"За выходные с улиц Иркутска вывезли более 3,5 тыс. тонн снега. По информации Иркутского УГМС, за 20 февраля и ночь 21 февраля в городе в сумме выпало 6 мм снега, это 67% от месячной нормы (норма февраля - 9 мм)", - говорится в сообщении.

Дорожные службы города работают в усиленном режиме.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Иркутске возможен небольшой снегопад, температура воздуха - около минус шести градусов.

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РоссияИркутская область
Пандемия COVID-19
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