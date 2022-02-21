В МЧС предупредили о сильном ветре и снеге на Курилах

ТАСС, 21 февраля. Циклон продолжит оказывать влияние на территорию Курильских островов во вторник, там ожидают снег и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Днем 22 февраля на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов прогнозируется снег, ветер 25-30 м/с, метель", - говорится в распространенном релизе.

В администрации районов направили экстренные предупреждения. Сообщается также, что у юго-восточного побережья Сахалина будет опасно выходить на лед. Завтра в заливе Мордвинова и на других участках побережья Сахалина на юго-востоке из-за сильного ветра и волн зыби ожидается взлом и торошение припая.

Также в островном регионе сохранится лавинная опасность. В частности, 22 февраля будет лавиноопасно на территории Корсаковского, Анивского, Невельского, Холмского, Долинского, Томаринского, Макаровского, Углегорского, Смирныховского районов и в Южно-Сахалинске. 23 февраля будет лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского, Смирныховского районов и Южно-Сахалинска.

Сейчас остров Сахалин, Курильские острова находятся под воздействием циклона. На Сахалине закрыли главный аэропорт, он не будет принимать и отправлять суда до 08:00 мск. Приостановлена работа паромной переправы Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающей остров с материком, ограничено движение по ряду дорог. На въезде в Южно-Сахалинск развернули пункты обогрева. Задерживаются рейсы по части межмуниципальных маршрутов.

Перебои с электроснабжением

В Южно-Сахалинске и в других поселениях области из-за сильного снега и ветра отмечается нарушение электроснабжения. Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены десять бригад и 11 единиц техники, сообщается на сайте "Сахалинэнерго". В настоящее время восстановительные работы идут на линиях электропередачи в селах Зырянское и Калинино Холмского района, планировочном районе Хомутово и в поселке Октябрьский Южно-Сахалинска.

К середине дня энергетики восстановили электроснабжение сел Поречье, Ольшанка и Орлово Углегорского района, Трудовое Поронайнского района, ряда микрорайонов в Южно-Сахалинске, Холмске и Углегорске.

Уточняется, что циклон повлиял на работу 36 ЛЭП напряжением 6-10 кВ. Большую часть линий энергетики оперативно ввели в работу.