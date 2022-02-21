В Москве прошли первые в 2022 году регистрации браков на станции метро "Маяковская"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Первые в этом году церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Маяковская" в Москве. Три пары поженились в дату 20.02.2022, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"У всех наших молодоженов, заключивших брак на "Маяковской", есть какая-то история, связанная с этой станцией, поэтому зарегистрировать брак именно здесь для них очень символично. Церемонии бракосочетания в красивую дату, 20.02.2022, прошли для трех пар с 2 до 4 часов ночи, чтобы не мешать многочисленным пассажирам в течение дня. Отличий таких церемоний от классических церемоний в ЗАГС нет. Присутствуют все традиционные элементы: поздравительная речь ведущей, обмен кольцами, проставление подписей в записи акта о заключении брака, выдача свидетельства о заключении брака и поздравление гостей", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали молодожены Александр и Ангелина, их первые встречи были в школьные годы, следующим этапом был Чемпионат мира по футболу в Москве в 2018 году, а в 2021 году они решили стать мужем и женой. "Мы любим московское метро и считаем его самым удобным и красивым. Москва действительно может гордиться своим метрополитеном", - сказал Александр.

Следующие церемонии бракосочетания на станции "Маяковская" пройдут 12 июня, в День России. Подать заявление для регистрации брака в метрополитене можно лично во Дворце бракосочетания №1.

Открытие свадебного сезона летом планируется также на Северном речном вокзале. Молодожены уже активно подают заявления. В этом году для регистрации брака будет открыто почти в 10 раз больше мест. На обновленном Северном речном вокзале церемонии бракосочетания будут проходить по субботам с июня по сентябрь включительно. С перечнем дат можно ознакомиться на портале mos.ru в разделе "Выездная регистрация".