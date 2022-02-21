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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области число госпитализаций с ковидом и ОРВИ за неделю снизилось на 16%

Свободный коечный фонд региона составляет 25%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом и ОРВИ в Нижегородской области снизилось на 16% за неделю. Коечный фонд свободен на 25%, сообщил в понедельник замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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"На 16% снизилась госпитализация с ковидом и ОРВИ за прошедшую неделю. Всего развернуто коек под ковид и ОРВИ 6,5 тыс. Свободный коечный фонд - 25%", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

Он также поручил Центру медицинской профилактики и Медицинскому информационно-аналитическому центру Нижегородской области разработать систему для мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. По его словам, около 20% людей, перенесших ковид, впервые слышат о своем хроническом неинфекционном заболевании.

"В нашей области наиболее распространены скрытые болезни, требующие повышенного контроля и пожизненной терапии: гипертония, сахарный диабет, болезни ЖКТ", - добавил министр.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в области за последнюю неделю с коронавирусом госпитализировали от 300 до 650 человек в сутки, при этом общее количество выздоровевших составляло от 1,3 тыс. до 4 тыс. человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 335,3 тыс. случаев заражения, 259,5 тыс. человек выздоровели, умерли 10,9 тыс.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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