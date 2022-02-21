В Курскую область прибыл второй поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР

КУРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Второй поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл утром в понедельник в Курскую область, сообщил на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

Накануне вечером в регион уже прибыл первый железнодорожный состав.

"Вчера первый состав с беженцами вечером прибыл в Курск, сегодня с утра второй состав прибыл. В этих двух составах находились 1,5 тыс. человек. Более половины всех прибывших - дети, учащиеся домов-интернатов и сопровождающие их", - сказал Старовойт.

В регионе создан специальный штаб по приему жителей Донбасса. По словам губернатора, среди первоочередных задач - медицинское обеспечение эвакуированных людей, вопросы трудоустройства, образования, получения единовременной выплаты. Всего в регионе развернуто 20 пунктов временного размещения на базах санаториев, гостиниц, детских оздоровительных лагерей и других социальных объектов.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.