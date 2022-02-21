Экипаж "Хайнаньских авиалиний" помог принять роды в полете

ХАЙКОУ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Экипаж авиакомпании "Хайнаньские авиалинии" на прошлой неделе во время выполнения полета помог принять роды у одной из пассажирок. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, неотложная ситуация возникла вскоре после вылета из города Санья в город Чэнду (юго-западная провинция Сычуань). На борту случайно оказалась профессиональная медсестра, которая согласилась выполнить роль акушерки. Чтобы обеспечить максимальный комфорт роженице, стюардессы организовали в хвостовой части самолета родильную палату. В связи с ситуацией командир воздушного судна развернул самолет для возвращения в пункт вылета.

Женщина родила мальчика. После приземления мать с новорожденным были оперативно доставлены в центральную больницу города Санья. Их здоровью ничто не угрожает.

Как прокомментировал авиаперевозчик, компания готовит персонал к экстренным ситуациям. Все бортпроводники "Хайнаньских авиалиний" проходят специальное обучение и в случае необходимости могут оказать пассажирам медицинскую помощь.