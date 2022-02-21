{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Башкирии 22 февраля ожидают прибытия 2 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР

По словам главы республики Радия Хабирова, их разместят в пунктах временного пребывания в нескольких муниципалитетах

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии во вторник ожидают прибытия порядка 2 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Они будут размещены в пунктах временного пребывания в нескольких муниципалитетах, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на совещании в правительстве региона.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Мы развернули пункты временного размещения, порядка 2 тыс. человек к нам может прибыть, и это случится, скорее всего, завтра. Я прошу внимательно подготовить все пункты", - сообщил Хабиров.

Ранее в Башкирии был сформирован оперштаб по эвакуации, который возглавил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин. Также создан общественный центр поддержки граждан ДНР и ЛНР, куда желающие могут принести гуманитарную помощь для переселенцев.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
Кризис на Украине
Во всех ПВР Ростовской области организованы занятия с эвакуированными из Донбасса детьми
Также для эвакуированных детей сформировали при ПВР досуговые классы, где есть письменные принадлежности, краски, волонтеры организуют развлекательные программы
Читать полностью