В Воронежской области число коек для пациентов с ковидом увеличили почти на 20%

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Медики Воронежской области развернули 4 009 коек для пациентов с ковидом. За две недели коечный фонд региона увеличился на 18,9%, на данный момент занято более 82% коек, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

Ранее департамент сообщал, что в начале февраля в 26 медучреждениях региона развернули 3 369 коек для больных COVID-19, из них было занято 2 558, или 75,9%. Также для детей организовали 420 коек, из которых было занято 376.

"Развернуто 4 009 коек в 31 медорганизации, занято 3 300 коек. Для детей развернуто 460 коек, занято 330 коек", - рассказали в пресс-службе.

В области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось почти в 57 раз - с 90 до 5 092. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 302,3 тыс. случаев заражения, выздоровели более 221,2 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в регионе действует масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, учреждений культуры, торговых центров необходимо показать ковид-сертификат.