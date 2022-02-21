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Более 21 тыс. жителей Донбасса пересекли за сутки границу России в Ростовской области

За сутки из области отправили девять поездов с беженцами в другие регионы России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

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"Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует: за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 21 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал, что порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию после объявленной в самопровозглашенных республиках в минувшую пятницу эвакуации. Он уточнял, что за сутки из Ростовской области было отправлено девять поездов с беженцами из Донбасса в другие регионы России.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияРостовская область
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