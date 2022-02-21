Число центров образования "Точка роста" увеличат до 210 в Тверской области в 2022 году

ТАСС, 21 февраля. Центры образования "Точка роста" откроют в 2022 году в 90 школах сел и малых городов Тверской области, их оснастят оборудованием для занятий биологией, химией и физикой, лабораториями по нейротехнологиям, мехатронике и робототехнике. Общее количество таких площадок увеличится до 210, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году в 40 муниципалитетах региона будут открыты дополнительные центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Всего в течение года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, будет создано 90 таких центров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020-2021 годах в регионе открыли порядка 120 таких центров, более 15 тыс. сельских школьников получили возможность посещать дополнительные занятия, которые помогут им определиться с выбором будущей профессии. "В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Для создания новых "Точек роста" в школах проведут ремонт помещений, педагоги пройдут курсы повышения квалификации. Школы получат оборудование для занятий биологией, химией и физикой, в том числе цифровые лаборатории, конструкторы для практики блочного программирования, комплекты по механике, мехатронике и робототехнике. "Предполагается, что подготовка помещений для "Точек роста" завершится в июле текущего года, а открытие центров состоится до 1 сентября", - добавили в пресс-службе.

"Точки роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их открытие проходит по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", который направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.