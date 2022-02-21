В Псковской области суточное число случаев COVID-19 снизилось впервые с середины января

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом за сутки в Псковской области составляет 998. В регионе впервые с середины января фиксируется снижение числа заболевших, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников.

На прошлой неделе медики зафиксировали в регионе максимальное число случаев инфицирования за сутки - 1 042.

"Подтвержденные случаи - 89 030, плюс 998 [за сутки]. Снижение числа новых случаев по сравнению с прошлым днем пока не говорит однозначно о прохождении пика заболеваемости. Тем не менее, это хороший знак. В течение недели число людей, одновременно находящихся на лечении в Псковской области, снизилось более чем на тысячу", - написал губернатор в своем Instagram.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии выздоровели 74 294 пациента, 1 533 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов, введена обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.