Липецкая область готова принять в ближайшие сутки 750 эвакуированных жителей Донбасса

ТАСС, 21 февраля. Власти Липецкой области готовы принять в ближайшие сутки 750 жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Для них подготовлены пять пунктов временного размещения (ПВР), сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

"Липецкая область примет группу беженцев из ДНР и ЛНР. Пять пунктов временного размещения, рассчитанные в общей сложности на 750 человек, готовы в Грязинском, Задонском и Тербунском районах. Прибывающие граждане будут обеспечены питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Прибытие жителей Луганской и Донецкой народных республик в Липецкую область ожидается в ближайшие сутки", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что приехавших осмотрят медики, сделают тест на коронавирус, с ними будут работать волонтеры и психологи.

Ранее сообщалось, что эвакуированных жителей Донбасса уже приняли в соседних с Липецкой областью регионах - в Воронежской и Курской областях.

18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.