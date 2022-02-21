Пещеру "Таврида" в Крыму откроют для туристов к курортному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Экскурсионный маршрут пещеры "Таврида" намерены открыть для туристов к предстоящему летнему высокому курортному сезону, сообщается в понедельник в Telegram-канале Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского.

"Когда пещеру "Таврида" откроют для туристов? В начале туристического сезона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посещение "Тавриды" будет полностью безопасным. За возможным движением грунтов и камней будут следить маркшейдеры - горные инженеры и техники, а специальные датчики внутри будут мониторить концентрацию газов.

"Мы разработали несколько типов экскурсий: для взрослых и детей, студентов и ученых. Экскурсия будет длиться порядка 50-60 минут. Предположительный график работы пещеры: с 9:00 до 19:00, но пока он находится в разработке и может измениться в зависимости от спроса. Комплекс будет принимать до 400 туристов в день", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса, старшего преподавателя КФУ Геннадия Самохина.

Пещера "Таврида" была найдена в 2018 году при строительстве одноименной многополосной трассы, пересекающей полуострова с востока на запад и ставшей его основной магистралью. По данным Русского географического общества, пещера "Таврида" начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Среди находок - останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.

При пещере будет создан научный стационар КФУ на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. У входа в пещеру планируется разбить ландшафтный парк и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост - это трехметровый верблюд и страус высотой 3,5 м, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, саблезубых кошек, младший представитель которых - кот Таврик - уже стал символом пещеры. Фигуры изготавливаются в КНР и Санкт-Петербурге. Внутри пещеры посетители увидят голограммы саблезубого тигра и мамонта со звуковым сопровождением. В одной из ниш экскурсионного маршрута будет представлена экспозиция из минералов возрастом 45 млн лет, которые по внешнему виду напоминают современный трубопровод. На экскурсионном маршруте запланировано 11 обзорных площадок с художественным освещением. В пещере будет работать WI-FI.