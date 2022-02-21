В России выявили 152 337 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 2 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 152 337, это минимум с 2 февраля. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 15 522 756, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,99%.

В России за сутки госпитализировали 8 835 человек, что на 14,8% ниже показателя предыдущего дня.

Число госпитализаций снизилось в 53 регионах, в 31 оно увеличилось, а в одном не изменилось, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составляло 10 372.

Летальные исходы

Число смертей из-за коронавируса в России возросло за сутки на 735 против 745 днем ранее, до 346 235.

Таким образом, уже неделю в стране регистрируют свыше 700 летальных исходов из-за ковида в сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,23%, следует из данных штаба.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 127 494 против 147 296 днем ранее. Всего зарегистрировали 12 492 732 случая выздоровления.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 80,5% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 2 683 789.