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Мишустин поздравил Веру Алентову с 80-летием

Премьер-министр, в частности, отметил педагогическую деятельность народной артистки РФ во ВГИКе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку РФ Веру Алентову с 80-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Многие годы вы восхищаете публику своим актерским мастерством, искусством перевоплощения. Это происходит и в кино, и на сцене Драматического театра имени А. С. Пушкина. Любая ваша творческая работа становится событием, дарит зрителям радость, встречу с настоящим, большим искусством", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил педагогическую деятельность артистки во ВГИКе. По его словам, Алентова передает своим студентам уникальный сценический опыт, представляя собой пример верности своей профессии.

Мишустин пожелал Алентовой здоровья, вдохновения, новых проектов, а также премьер и несмолкаемых аплодисментов.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служит и сегодня. На сцене и в кино Алентова сыграла десятки ролей. Широкую известность получила после выхода картины Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", в которой исполнила роль Екатерины Тихомировой.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАлентова, Вера Валентиновна
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