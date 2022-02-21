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Кризис на Украине

Ленобласть распределит в школы прибывающих из Донбасса детей

Школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря "Россонь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области решат вопрос с организацией школьного и дошкольного образования детей, которые прибудут в регион из Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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"Прибытие первой группы беженцев ожидается в Ленинградскую область во вторник, 22 февраля. Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. <...> Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря", - говорится в сообщении.

Ранее власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в регионе до 1,5 тыс. беженцев из Донбасса в два этапа. Прибывающих разместят в оздоровительном лагере "Россонь" в Кингисеппском районе и в оздоровительном лагере "Маяк" в Гатчинском районе, сообщила пресс-служба.

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