В Мурманске за выходные выпало 63% месячной нормы снега

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 60% месячной нормы осадков в виде снега выпало в Мурманске с пятницы по воскресенье. В областном центре ввели режим повышенной готовности, сообщила исполняющая обязанности главы администрации Мурманска Валентина Доцник.

"За период трех дней - с 18 по 20 февраля в Мурманске выпало 15,2 мм осадков при месячной норме 24 мм. Только за три дня - 63% месячной нормы осадков", - сказала Доцник в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Она также отметила, что с 18 февраля в Мурманске действует режим повышенной готовности для уборки снега на дорогах и улицах. "К ней привлечено 249 единиц техники и 195 работников ручной уборки. Вывезено за неделю 64 куб. метров снега", - подчеркнула Доцник.

Как передает корреспондент ТАСС, многие улицы и дворы в Мурманске завалило снегом. В снежной каше, под которой находится лед, застревали автомобили. На дорогах города утром в понедельник произошел ряд аварий, в результате которых образовались большие пробки.

Причиной обильных осадков стал циклон, сместившийся с юга Финляндии на Кольский полуостров и Баренцево море. "Циклон принес в наш регион обильные осадки, связанные как с прохождением активных атмосферных фронтов, так и с выносом "зарядов" с Баренцева моря. На юге и в центральной части Мурманской области за период 17-20 февраля выпало от 46 до 137% от месячной нормы осадков. На севере области за период 18-20 февраля и ночь 21 февраля выпало 31-46%", - сообщили синоптики Мурманского гидрометцентра.

За январь и февраль 2022 года Мурманская область не один раз сталкивалась с метелями и обильными снегопадами. На некоторых дорогах и участках федеральной трассы "Кола" ограничивали движение, два раза аэропорт Мурманска прекращал работу, один из них почти на сутки.