В Приморье спортсмены с ограничениями по здоровью будут получать стипендии за победы

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья будут получать стипендии за призовые места во всех международных и всероссийских турнирах. Соответствующие постановления приняты в понедельник, сообщается на сайте регионального правительства.

"Приморские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, выступающие в составе сборных команд России или Приморского края, будут получать денежное поощрение за занятые призовые места на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, независимо от количества участвующих представителей стран или субъектов. Постановления правительства Приморского края о корректировке порядков предоставления призовых выплат спортсменам и их тренерам, а также ежемесячных стипендий приняты в понедельник, 21 февраля", - говорится в сообщении.

В 2022 году на призовые выплаты в бюджете края запланировано более 10 млн рублей, на ежемесячные специальные стипендии спортсменам и тренерам - еще более 2 млн рублей.

Ранее выплаты полагались только призерам международных соревнований, в которых принимали участие спортсмены не менее чем из 25 стран или 22 субъектов РФ. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, требование о количестве участвующих стран или субъектов исключено.