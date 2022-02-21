Мишустин поздравил Николая Расторгуева с 65-летием

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил певца, солиста группы "Любэ", народного артиста РФ Николая Расторгуева с 65-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Талантливый артист, лидер легендарной "Любэ", вы принадлежите к тем ярким и неординарным личностям, без которых невозможно представить отечественную эстраду. Много лет вы являетесь любимым певцом самых разных поколений. Ваши искренность и эмоциональность, проникновенный стиль исполнения всегда находят путь к сердцам, надолго остаются в памяти слушателей", - говорится в сообщении.

Премьер-министр выразил уверенность, что Расторгуев продолжит радовать поклонников новыми творческими работами. Он пожелал артисту успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района Московской области. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом.

За свое творчество Расторгуев удостоен ряда наград, в том числе орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), Почета (2012), Александра Невского (2020) и премии ФСБ (2006).