Пропавший тюменский подросток вернулся домой

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. В Тюмени подросток, об исчезновении которого сообщили в полицию родственники, сам вернулся домой. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Подросток вернулся домой к бабушке, обстоятельства его ухода устанавливаются, с семьей будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 21 февраля в 09:15 в межмуниципальный отдел полиции "Тюменский" поступило сообщение от законного представителя несовершеннолетнего о том, что вчера вечером он вышел из дома от бабушки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Он должен был приехать на автобусе в Тюмень. Были начаты поиски. Тюменский межрайонный следственный отдел СУ СК по области начал доследственную проверку.