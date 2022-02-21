Улицы Москвы украсили 450 праздничных плакатов к Дню защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Порядка 450 праздничных плакатов украсили улицы Москвы к 23 февраля. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате", - отметил заместитель мэра.

Флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Их установят и у здания Госдумы на улице Охотный ряд, фасад здания украсит тематическое панно.

"Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме", - отметил руководитель комплекса городского хозяйства столицы.