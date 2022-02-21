В Рязанской области для приема эвакуированных жителей Донбасса подготовили 13 ПВР

ТАСС, 21 февраля. Рязанская область готова разместить эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) жителей в 13 пунктах временного размещения (ПВР), сообщила в Telegram-канале в понедельник опергруппа правительства региона.

"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что в регионе по поручению губернатора Николая Любимова подготовлено 13 ПВР для прибывших с территории Донбасса. Пункты временного размещения развернуты в г. Рязани, г. Сасово, г. Касимове, в поселке Солотча, в Рязанском, Спасском, Рыбновском районах. Пункты подготовлены с соблюдением противоэпидемических требований, оснащены видеокамерами. Организовано предоставление горячего питания и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.

Власти региона совместно с представителями малого и среднего бизнеса прорабатывают вопросы организации обучения школьников, оказания медицинской помощи, сбора гуманитарной помощи от юридических и физических лиц, отмечается в сообщении.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ прибывающим из ЛНР и ДНР в российские регионы выплатят по 10 тыс. рублей.