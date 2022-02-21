В Северную Осетию прибыла бригада медиков из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 февраля. /ТАСС/. Бригада медиков из Москвы прибыла в Северную Осетию для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В республику прибыла бригада медиков из Москвы для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В ее составе 8 специалистов - анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, педиатр и медицинские сестры-анестезисты. Возглавляет группу заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ "ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ" Константин Покровский, который ранее уже посещал Северную Осетию в составе консультативной медицинской бригады", - говорится в сообщении.

Специалисты будут оказывать методическую и практическую помощь республиканским коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. В ближайшие дни они посетят республиканские ковидные госпитали.

На сегодняшний день в стационарах Северной Осетии лечатся 806 человек.

Группы специалистов из Москвы также направлены в Амурскую, Курскую и Саратовскую области, в Алтайский край и Забайкалье, Крым, Чувашию и Нижний Новгород.