Крым отправил первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Первую машину с гуманитарным грузом для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отправили из Керчи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

"В составе груза - продукты питания, средства личной гигиены, вещи и предметы первой необходимости. Керчане не остаются безучастными к судьбе жителей народных республик Донбасса. Люди приносят в пункты приема картошку, лук, яблоки, крупы, макароны, тушенку, консервы рыбные, конфеты и другие сладости, чай, кофе, пакетированное молоко, бутилированную воду, детские вещи, мыло и другие средства личной гигиены. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли депутаты городского совета, сотрудники администрации, керченские предприниматели. Собранная в течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра помощь направлена в места временного размещения эвакуированных", - написал Брусаков.

Он уточнил, что в Керчи продолжают работу пункты приема гуманитарной помощи (в выходные с 8:00 до 19:00, в будние дни - с 8:00 до 20:00): волонтерский штаб партии "Единая Россия" на ул. Гагарина, 1, а также подразделения МЧС на ул. Комарова, 1, ул. Орджоникидзе, 1, ул. Отдельной Приморской Армии, 9.

В понедельник Крымские политики и общественники также намерены отправить партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, сообщил журналистам и. о. главы администрации Симфеополя Максим Балахонов. "Сбор организован общекрымский на базе партии "Единая Россия" и первая партия уже будет отправлена сегодня. Симферополь в этом принимает активное участие. Принимают участие депутатский корпус симферопольского горсовета, администрация, активный бизнес, неравнодушные граждане", - сказал он.

Балахонов уточнил, что в городе действуют три пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

В воскресенье председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что в Крыму приступили к сбору первой партии гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Собирают предметы гигиены, одноразовую посуду, воду, сухие пайки, детское питание. Отправка, по словам спикера, планировалась в ближайшие дни. В администрациях городов Крыма в воскресенье сообщали об открытии пунктов сбора гуманитарной помощи.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.