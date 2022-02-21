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Кризис на Украине

Подмосковье направит первый груз гуманитарной помощи в Ростовскую область

Из региона отправят более 40 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Первая машина с гуманитарным грузом для эвакуированных жителей Донбасса отправится из Московской области в Ростовскую область, сообщил в понедельник председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения "Единой России" Игорь Брынцалов.

"Сегодня Московская область отправляет первую машину с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса. Создан основной пункт сбора. Он расположен в Реутове. Сейчас волонтеры занимаются формированием первого гуманитарного груза. Активно подключились предприниматели Московской области. Уже сегодня рано утром в пункт сбора завезена хлебобулочная продукция и кондитерские изделия от "Щелковохлеба" в объеме порядка 3 тонн (в ближайшее время планируется отправить еще 2 тонны). Также для нужд жителей сегодня будет отправлено 40 тонн бутилированной воды, кофе, средства личной гигиены, антисептики, электроприборы для бытовых нужд (чайники, микроволновые печи)", - написал он в своем "Instagram".

Как отмечается на сайте регионального отделения "Единой России", всего в Подмосковье по инициативе партии сформированы пункты сбора гуманитарной помощи в Балашихе, Щелкове, Реутове, Люберцах. Ранее предполагалось, что первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля.

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Кризис на Украине
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